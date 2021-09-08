Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Dünya DMD Farkındalık Günü dolayısıyla kırmızı ve maviye büründü.

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan aydınlatma çalışması, gün doğana dek sürecek.