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Türkiye
AA 29.01.2025 00:29

Motosiklet ile tehlikeli hareketler yapan sürücü, cezadan kaçamadı

Düzce’de, trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsüne 5 bin 327 lira ceza yazıldı.

Motosiklet ile tehlikeli hareketler yapan sürücü, cezadan kaçamadı
[Fotograf: DHA]

Motosikletiyle tehlikeli hareketler yaparak bu görüntülerini sosyal medyada paylaşan M.N.K, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Motosiklet trafikten men edildi

Motosiklet ile tehlikeli hareketler yapan sürücü, cezadan kaçamadı

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerini ihlalden 5 bin 327 lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet trafikten men edildi, 55 ceza puanı eklenerek sürücü belgesi, sağlık raporu getirilene kadar geri alındı.

Sürücünün yaptığı paylaşımı ve emniyete getiriliş görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Sevgili gençler, sizi seviyoruz ve güvenliğinizi çok önemsiyoruz. Motosiklet kullanan bir sürücü olarak hatırlatıyorum; lütfen ekipmansız trafiğe çıkmayalım ve tehlikeli hareketlerde bulunmayalım" ifadelerini kullandı.

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