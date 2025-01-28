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Türkiye
AA 28.01.2025 23:18

Manisa'da 2 asker yaralandı

Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitim faaliyeti sırasında 2 asker yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da 2 asker yaralandı

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim faaliyeti esnasında 2 askeri personelimiz yaralanmıştır. Askerlerimizin tedavileri hastanede devam etmektedir. Yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, eğitim esnasında yaralanan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Güngör'ün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde, Uzman Çavuş Arif Güzel'in ise Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.

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