Ataşehir'de otomobil park halindeki İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayışdağı Caddesi'nde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan İETT otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Emre K., A.K. ve İ.B. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Emre K, kurtarılamadı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı. Görüntüde, aracın savrularak İETT otobüsüne çarptığı an yer aldı.