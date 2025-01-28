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Türkiye
AA 28.01.2025 20:29

Ataşehir'de otomobil park halindeki İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Ataşehir'de park halindeki İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ataşehir'de otomobil park halindeki İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayışdağı Caddesi'nde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Emre K., A.K. ve İ.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ataşehir'de otomobil park halindeki İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Emre K, kurtarılamadı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı. Görüntüde, aracın savrularak İETT otobüsüne çarptığı an yer aldı.

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