Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerine hakaret eden 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, kimliği belirlenen şüphelilere ilişkin "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından başlattığı soruşturma devam ediyor.

Soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesine çıkarılan şüpheliler, burada savcıya ifade verdi. Savcılık ifadelerinin ardından 3 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

18 yaşından küçük 3 şüphelinin işlemleri Çocuk Suçlar Soruşturma Bürosunda sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.