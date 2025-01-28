Açık 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.01.2025 18:08

Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerine hakaret eden 2 şüpheli tutuklandı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerine hakaret eden 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, kimliği belirlenen şüphelilere ilişkin "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından başlattığı soruşturma devam ediyor.

Soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesine çıkarılan şüpheliler, burada savcıya ifade verdi. Savcılık ifadelerinin ardından 3 şüpheli sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerine hakaret eden 2 şüpheli tutuklandı

18 yaşından küçük 3 şüphelinin işlemleri Çocuk Suçlar Soruşturma Bürosunda sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

ETİKETLER
Bolu Nevşehir Yangın
Sıradaki Haber
D-8 Teşkilatı Sekreteryası'nın İstanbul'daki yeni binası açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:14
Seyhan Belediyesi’ne haciz geldi
19:00
İsrail polisi, gözaltına aldığı Şeyh Raid Salah'ı 2 saat sorgudan sonra serbest bıraktı
18:17
İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin sorumlularına soruşturma
17:24
İstanbul'da kırmızı et fiyatları sabitlendi
17:50
D-8 Teşkilatı Sekreteryası'nın İstanbul'daki yeni binası açıldı
17:26
SOLOTÜRK Antalya'da gökyüzünü süsledi
SOLOTÜRK Antalya'da gökyüzünü süsledi
SOLOTÜRK Antalya'da gökyüzünü süsledi
FOTO FOKUS
Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi
Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ