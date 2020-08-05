Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Motora sıkışan kediyi kendi sesi kurtardı
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Karabük'te, park halindeki aracın motor kısmına giren kedi, cep telefonundan kendi sesi dinletilerek kurtarıldı.
Yenişehir Mahallesi Necatibey Caddesi’nde, park halindeki hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Ali Özdemir, aracın motor kısmından kedi sesi geldiğini duyunca itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine glen ekipler, cep telefonundan kedi sesi açarak, motora sıkışan kedinin yerini tespit etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kedi yavrusu sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Boş bir alana bırakılan yavrunun yanına anne kedinin geldiği görüldü.
Etiketler: yavru kedi motora sıkışan kedi kedi kurtarmaSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 17:52
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