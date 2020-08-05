Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla mesaj yayımladı.

Tedbirli olunması konusunda uyarı yapan Koca, paylaşımında, "COVID-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayın. Tedbir alın" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de dün bin 83 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765, iyileşen hasta sayısı 218 bin 491 oldu.