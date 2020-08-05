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Bakan Koca: Mücadeleyi hastalığa yakalananlara bırakmayın
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "COVID-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla mesaj yayımladı.
Tedbirli olunması konusunda uyarı yapan Koca, paylaşımında, "COVID-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayın. Tedbir alın" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de dün bin 83 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765, iyileşen hasta sayısı 218 bin 491 oldu.
COVID-19’la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayın. Tedbir alın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2020
Etiketler: sağlık bakanı koronavirüs Fahrettin Koca covid-19Son Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 15:55
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