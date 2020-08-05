Kurtalan ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde, dün akşam yaşanan olayda, akraba olan 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Pınar ve eşi Turan Uyanık ile kuzenleri Fırat Uyanık silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pınar ve eşi Turan Uyanık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi süren Fırat Uyanık ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma, silahlı kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayet zanlısı yakalandı

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, M.U.'nun yakalanması için Siirt İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonunda M.U.'nun, bu sabah, Batman'ın Kozluk ilçesi Beybağ köyünde, akrabasının evinde yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelinin, olayda kullandığı 2 av tüfeğinin de ele geçirildiği kaydedildi.



