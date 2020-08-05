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Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Salih Ertogan idaresindeki otomobil, Sivas-Tokat kara yolu Çamlıbel mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Münevver Ertogan, Esme Kayıkçıoğlu ve Fatma Burgaz, ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Esme Kayıkçıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: sivas kaza Sivas otomobil takla attıSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 16:52
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