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MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Yusuf Nazik adliyeye sevk edildi

MİT Başkanlığınca yakalanan Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

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MİTin operasyonuyla Türkiyeye getirilen Yusuf Nazik adliyeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı olarak Suriye'de yakalandıktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Yusuf Nazik, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Nazik, sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında Ankara Adliyesine götürüldü.

Aranan Teröristler Listesi'nde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı saldırısının organizatörü Yusuf Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere, 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmişti. 

Kaynak: AA

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