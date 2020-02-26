Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada ilçesine sığınan, "Hayat Güzeldir" filmini anımsatan hikayeleriyle görüntülenen baba Abdullah Muhammed ve kızı Selva ile aile bireyleri, dün Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Aile, Reyhanlı ilçesinde kendilerini karşılayan uzun zamandır görmedikleri akrabalarıyla hasret giderdi. İdlib'deki bombardımanlardan korkmaması için babasının "savaş oyunu" oynattığı küçük Selva da kendisine alınan oyuncak uçakla oynadı, yiyeceklerden tattı.

[Fotoğraf: AA]

Bir süre buradaki akrabalarının yanında yaşayacak aile, ülkelerinden uzakta ancak barış ve huzur ortamında yeni bir hayata başlayacak olmanın buruk mutluluğunu yaşıyor.

"Biz güvendeyiz ancak aklımızda orada"

Baba Abdullah Muhammed, Türkiye topraklarında oldukları için kendilerini emniyette hissettiklerini anlattı.

Farklı bir duygu içerisinde olduklarını belirten Muhammed, "Biz çok şükür burada güvendeyiz. Ancak aklımızda orada. İçeride çok insan var, bombaların altında açlar ve üşüyorlar. Türk yetkililer benimle irtibata geçti ve Türkiye'ye aldı. Onlara çok minnettarım. 9 yıldan bu yana yanımızda olduğu için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ayrıca minnettar olduklarını belirten Muhammed, Suriye'de çok zor günler geçirdiklerini anlattı.

Kızının diğer çocuklar gibi yaşamasını istiyor

Türkiye'de yeni bir hayata başlayacaklarını söyleyen Muhammed, şöyle konuştu:

"Biz orada 9 yıl boyunca uçak saldırılarının, bombaların altında kaldık. Burada çok şükür ne uçak, ne de bomba sesi var. Kuşların sesinden başka bir şey yok. Burada bomba sesi yerine kuş sesleri duyuyoruz. Suriye'deyken tek derdimiz güvenli bir nokta bulabilmekti. Çok şükür şu an emin ellerdeyiz. Selva'nın da burada diğer çocuklar gibi yaşamasını istiyorum. Eğitimlerini alsın istiyorum. Her şey için tekrar Türkiye'ye teşekkür ederiz."

[Fotoğraf: AA]