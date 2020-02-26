Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılına göre yüzde 2,3 azalarak 541 bin 424'e geriledi. Kaba evlenme hızı binde 6,56 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl boşanma sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 155 bin 47'ye yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 1,88 oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 27,9, kadınlar için 25 olarak kaydedildi. Boşanmaların yüzde 36'sı evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 20,6'sı ise 6-10 yılında gerçekleşti.

En yüksek kaba evlenme hızı Aksaray'da

En yüksek kaba evlenme hızı binde 7,89 ile Aksaray'da görüldü. Bu ili binde 7,86 ile Adıyaman, binde 7,77 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızı en düşük binde 4,45 ile Gümüşhane'de oldu. Bu ili binde 4,93 ile Tunceli, binde 5,19 ile Bayburt takip etti.

Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 2,95 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,88 ile Antalya, binde 2,71 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızı en düşük il ise binde 0,25 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,33 ile Siirt ve Muş izledi.

Yabancı gelinlerde ilk sıra Suriyelilerin

Yabancı gelinlerin sayısı 2019'da 23 bin 264 olarak kaydedilirken, toplam gelinlerin yüzde 4,3'ünü yabancılar oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 14,5 ile Suriyeli gelinler ilk sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 11,7 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 10,5 ile Alman gelinler izledi.

Yabancı damatlarda ilk sıra Almanların

Yabancı damatların sayısı geçen yıl 4 bin 580 olurken, bu rakam toplam damatların yüzde 0,8'ini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 31 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 16,4 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 6,8 ile Avusturyalı damatlar takip etti.