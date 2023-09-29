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Türkiye
TRT Haber 29.09.2023 15:55

Minik Can'ın SOLOTÜRK hayali gerçek oldu

Iğdır'dan TEKNOFEST için İzmir'e gelen kanser hastası minik Can, çok sevdiği SOLOTÜRK gösterisini izlemekle kalmadı, SOLOTÜRK ekibiyle de tanıştı.

Iğdır'da yaşayan Can, çok sevdiği SOLOTÜRK'ü izlemek isteyince ailesi onu İzmir'e getirdi.

SOLOTÜRK ekibi tarafından karşılanan minik Can, onlarla unutulmaz anlar yaşadı.

Minik Can'ın SOLOTÜRK hayali gerçek oldu

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda, Can'ın azmini, "Kahramanlık, direnç, mücadele… Tıpkı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güçlü askerleri gibi… Tıpkı Hava Kuvvetlerimizin dirençli pilotları gibi…" ifadeleriyle vurguladı.

Paylaşımda, "İzmir TEKNOFEST'te tanıdığımız Iğdırlı minik Can'da, yukarıda vurguladığımız özelliklerin hepsi var. O en güçlülerden. Çünkü o 4 yaşında yakalandığı kanser hastalığına var gücüyle direndi. Minik vücuduyla onlarca ameliyatı atlatarak bir o kadar da kemoterapi tedavisi gördü. Can'ımız küçük yaşta tüm bu zorluklara karşı koyarak hastalığını neredeyse savuşturmayı başardı." denildi.

Minik Can'ın SOLOTÜRK hayali gerçek oldu

"Sen gerçek bir SOLOTÜRK'sün ama unutma asla yalnız değilsin"

O anlara ait görüntülerin de yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman pilotlarımız tarafından SOLOTÜRK uçağına götürülen Can evladımızı yakından tanıyınca onun da gerçek bir SOLOTÜRK olduğunu anladık. Unutma Can, seni çok seviyoruz. Hiçbir zaman gülmeyi ihmal etme, bu neşeni kaybetme! Seni de bir gün bu ülkenin kahraman bir evladı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görmeyi umuyoruz. Sen gerçek bir SOLOTÜRK'sün ama unutma asla yalnız değilsin!"

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