Meteoroloji'den İstanbul için 'hafta sonu' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'ndeki İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusu, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin doğusunda yerel kuvvetli ve çok kuvvetli yağış öngörülüyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

En fazla yağış Arnavutköy ve Başakşehir'de

İstanbul’da Perşembe saat 14.00'ten sonra Avrupa yakasında, Cuma günü sabah erken saatlerden itibaren Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi. AKOM verilerine göre, farklı bölgelerde metrekareye 20 kilogram ile 220 kilogram arasında yağış düştü. En fazla yağış Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde gözlendi.

Hafta sonu için uyarı

AKOM, kuvvetli sağanağın an itibarıyla etkisini kaybettiğini ve gün içerisinde kısa süreli yağışlar dışında yaşamı olumsuz etkileyecek ciddi bir yağış beklenmediğini açıkladı.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren tekrardan kuvvetleneceği uyarısında bulunan AKOM, Pazar günü öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceğini aktardı.

Sıcaklıklar 22-25 derece aralığında seyredecek

İstanbul'da, hava sıcaklıklarının bugün 25 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kentte hafta sonu çoğlunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların ise 22-25 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.