Parçalı Bulutlu 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 29.09.2023 13:44

Cep telefonu alabilmek için sabaha kadar kuyrukta beklediler

Ünlü bir cep telefonu markasının yeni modelini almak isteyen vatandaşlar, mağaza önlerinde uzun süre sırada bekledi.

Ünlü bir cep telefonu markasının merakla beklenen yeni modeli, İstanbul’da saat 00.00‘da satışa sunuldu. Vatandaşlar, İstanbul’da birçok alışveriş merkezinde satışa çıkan yeni model telefonu almak için saatler öncesinden sıraya girdi.

Ünlü markanın, Kadıköy Bağdat Caddesi’nde bulunan mağazasının önünde ise bir grup vatandaş sabah saat 08.00’deki açılış saatini bekledi.

"Batman'dan geliyorum"

Batman'dan geldiğini ifade eden Adnan Koşar "Ben Batman’dan geliyorum. Bu arkadaş Malatya’dan geliyor. Ben 1 hafta önce sipariş verdim. Başka bir marketten aldım. Sabah 06.00’ya kadar buradayız." dedi.

Bekleyiş, markanın Bağdat Caddesi'ndeki mağazası önünde sabah da devam etti. Kenan Sarıkaya "Dün sabah 10.30'dan beri bekliyorum. Çok yoğunluk var rezervasyon yaptırdık alacağız şimdi" dedi.

ETİKETLER
Cep Telefonu İstanbul
Sıradaki Haber
Çanakkale'de AK Parti'nin seçim ofisine taşlı saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:02
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Bakü'de son yolculuğuna uğurlandı
14:50
Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi su bastı
14:22
ABD Başkanı Biden, konuşmasını bölen iklim aktivistinden "sesini kesmesini" istedi
14:53
Meteoroloji'den İstanbul için 'hafta sonu' uyarısı
13:58
Şanlıurfa'da 897 deprem konutu teslim edilecek
13:53
Jandarma astsubayın geliştirdiği yerli zırh teknolojisi patent aldı
Halıya resim yapan Kazak ressam sosyal medyada ün kazandı
Halıya resim yapan Kazak ressam sosyal medyada ün kazandı
FOTO FOKUS
ABD Başkanı Biden, konuşmasını bölen iklim aktivistinden "sesini kesmesini" istedi
ABD Başkanı Biden, konuşmasını bölen iklim aktivistinden "sesini kesmesini" istedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ