Diyarbakır Şehir Hastanesi'nde 820 deprem izolatörü kullanılacak

İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, yapımına geçen yıl başlanan hastanenin inşasının hızla devam ettiğini söyledi.

Hastanenin 2025 yılı temmuz ayında açılışının yapılmasının hedeflendiğini aktaran Pamukçu, 1000 yataklı hastanenin 263 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edildiğini belirtti.

Hastanenin hizmete girmesiyle günlük ortalama 60 bin hastaya hizmet vermeyi hedeflediklerini anlatan Pamukçu, 2 bin 675 otopark kapasitesi olan hastanenin, Genel Hastane ile Onkoloji, Kardiyovasküler Cerrahi, Çocuk, Ortopedi ve Nöroloji Hastanesinden oluşacağını söyledi.

Diyarbakır'a bölgeden gelen hasta yükünün yapılacak Şehir Hastanesi ile ortadan kalkacağını, hastane sayesinde kentin bölgenin sağlık üssü haline geleceğini dile getiren Pamukçu, hastanenin kentin ve bölgenin önemli bir eksiğini gidereceğini aktardı.

Pamukçu, hastane binasının yapımında depreme dayanıklılığa önem verildiğini ifade eden Pamukçu, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Diyarbakır da etkilendi. Ülkemiz deprem bölgesi, ilimizde bu anlamda deprem bölgesinde yer almaktadır. Depremden etkilenmemesi anlamında ileri teknolojinin kullanılacağı sismik izolatörlerle hastanemiz yapılıyor. 820 sismik izolatör hastanemizin bünyesini güçlendirecektir."

Aynı anda 60 bin kişiye hizmet verilebilecek

Hastanede 326 yoğun bakım yatağı, 41 diyaliz cihazı, 12 tek kişilik doğum odası, 12 yataklı yanık merkezinin bulunacağını bildiren Pamukçu, hastanede 250 poliklinik odasında 60 bin kişiye aynı anda hizmet verileceğine dikkati çekti.

Hastane bünyesinde 37 ameliyathanenin bulunacağını, 550 hasta odasının tek kişilik olacağını anlatan Pamukçu, kentin bölgenin en büyük merkez illerden biri olduğunu, diğer illere de hizmet verecek şekilde hastanenin dizayn edildiğini aktardı.

Pamukçu, şunları söyledi:

"Hastane sadece Diyarbakır ve bölgeye değil Orta Doğu ve komşu ülkelerden hastaların da buraya başvurabilmesi anlamında planlamalar yapılmaktadır. Hava ambulansının hizmet vereceği heliport alanıyla hastaların transfer edilebileceği şeklinde hastanenin yapımı sürüyor. Hastanemizde toplam 5 bin kişinin hizmet vermesi hedefleniyor. Ayrıca, personel çocuklarına yönelik de 1500 metrekarelik alanda kreş yapılacak."

En şiddetli depremlere karşı dayanıklı olacak

Hastanenin yüklenici firma müdürü Kıvanç Karabaki de binasının olası bir depremde güvenli liman olacağına ifade etti.

Hastanenin yapımı için 40 iş makinesi ile 200 personelin çalıştığını, betonarme üst yapı işlemlerinin başlamasıyla bu sayının çok artacağını belirten Karabaki, binanın depreme karşı dayanaklı yapılacağını kaydetti.

Karabaki, şöyle konuştu:

"Binamız deprem konusunda Sağlık Bakanlığının tüm yatırımları gibi depreme oldukça dayanıklı bina olarak tasarlanmıştır. Bu tip büyük kamu binalarında sağlık yatırımı projelerinde deprem izolatörü diye tabir ettiğimiz özel bir donanım kullanılıyor. Bu donanım, binanın taşıyıcı sistemlerinin minimum etkiyle depremi atlatmasına imkan veriyor. Deprem sırasında ameliyathanelerimizde en hassas ameliyatların dahi yapılabilmesine olanak sağlıyor. Dünyada çok sayıda örneği var. Ülkemizde de tüm sağlık yatırımlarında bu şekilde uygulanıyor. Diyarbakır Şehir Hastanemiz Avrupa standartlarına sahip olacaktır. Hastane, bölgede gerçekleşmesi muhtemel en şiddetli depremlere dayanıklı olacak şekilde tasarlandı."