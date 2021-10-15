Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minibüs duraktaki öğrenciye çarptı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da servis minibüsünün duraktaki üniversite öğrencisine ve yurt bahçesinin duvarına çarpması sonucu 7 öğrenci yaralandı.
Şinasi Ünsal İmam Hatip Kız Lisesi öğrencilerini taşıyan İ.T. yönetimindeki servis minibüsü, Ağrı-Erzurum kara yolunun Sanayi Sitesi mevkisinde, İshak Paşa Erkek Öğrenci Yurdu önündeki durakta bekleyen üniversite öğrencisi H.A'ya çarptı.
Savrularak çarptığı duvarı yıkıp yurdun bahçesine giren minibüsteki 6 öğrenci ile H.A. yaralandı.
Bir öğrencinin durumu ağır
Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Üniversite öğrencisi H.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Ağrı
Son Haberler
- 17:45
- 17:43
- 17:31
- 17:30
- 17:31
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da 1,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz