Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 1,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 ton 723 kilogram toz esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 723 kilo 500 gram toz esrar, 94 kilogram kubar esrar, 8 bin 100 kök Hint keneviri, 11 kilogram kenevir tohumu ile uyuşturucu üretimine yardımcı malzemenin ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, 5 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Etiketler: Diyarbakır Uyuşturucu
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