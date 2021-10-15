Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 723 kilo 500 gram toz esrar, 94 kilogram kubar esrar, 8 bin 100 kök Hint keneviri, 11 kilogram kenevir tohumu ile uyuşturucu üretimine yardımcı malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, 5 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.