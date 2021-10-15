İstanbul Sarıyer'de balıkçılık yapan Şaban Şengül, 3 gün önce lüfer avlamak için teknesi ile denize açıldı.

Büyükdere açıklarında ağlarını seren Şengül ve arkadaşları, ağları toplamaya başladıklarında ağlara takılmış kılıç balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Büyük sevinç yaşayan balıkçılar, tekneye aldıkları kılıç balığı ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

[Fotoğraf: DHA]

"60 sene önce oluyormuş buralarda"

Ağlarına kılıç balığı takılan balıkçı teknesinin kaptanı Şaban Şengül, "Biz lüfer avcılığı yapıyorduk aslında, yani biz kılıç balığı peşinde değiliz. Büyükdere'de balık ararken ağı sardık baktık lüferin içinde kılıç balığı çıktı. Biz de şaşırdık. Bu zamana kadar hiç görmedik. Ben 63 yaşındayım. Kılıç balığını, Boğaz'da Karadeniz'de tutulduğunu ben hiç hatırlamıyorum. Tesadüf yani nasıl geldiyse. Mesela geçen gün de tombik balığı, Ege'nin balığı Gürpınar açıklarında tutuldu. Demek ki böyle mucizeler var yani denizde. Bu kılıç balığı da aynı öyle. 60 senedir falan anlatıyorlar da büyüklerimiz, 60 sene önce oluyormuş buralarda Karadeniz'de kılıç balığı ama biz hiç görmemiştik. Onu yakaladık, aynı nilüfer balığıyla beraber arabaya koyduk, gönderdik. Bugün kimin midesinde bilmiyorum tabi o satıldı" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Kılıç balığı yakalandığı sırada teknede olan balıkçılardan Veli Bahar ise, "Kılıç balığı avı tararken, biz buna tava deriz, boca avında geldi kılıç balığı. Onu oradan sapan ile beraber güverteye aldık" dedi.