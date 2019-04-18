Türkiye

Milli Savunma Bakanlığından sosyal medya iddialarına ilişkin açıklama

18 Nisan 2019 Perşembe 01:19 - Son Güncelleme 18 Nisan 2019 Perşembe 01:19

Milli Savunma Bakanlığından, Şırnak'ta bir üs bölgesine saldırı olduğuna dair bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi: "Bazı sosyal medya hesaplarından Şırnak'ta bir üs bölgemize saldırı olduğuna dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." Kaynak: AA Etiketler: milli savunma bakanlığı şırnak üs bölgesi

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