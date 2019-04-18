Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından Şırnak'ta bir üs bölgemize saldırı olduğuna dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından, Şırnak'ta bir üs bölgesine saldırı olduğuna dair bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından Şırnak'ta bir üs bölgemize saldırı olduğuna dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."
Kaynak: AA