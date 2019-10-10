Milli Savunma Bakanlığı: Hedefler hassasiyetle tespit ediliyor10 Ekim 2019 Perşembe 13:22 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 13:28
Barış Pınarı Harekatı'nda ateş altına alınan hedefler, uydu fotoğrafları ve insansız hava araçları kullanılarak tespit ediliyor.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, harekatta ateş altına alınan hedeflerin uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiği belirtildi.
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler; uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/aT5Td4uVRs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019
"MSB", "TSK" ve "Barış Pınarı Harekatı" etiketleriyle yapılan paylaşımda, insansız hava aracıyla çekilen fotoğraf da yer aldı.
Kaynak: AA