Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, harekatta ateş altına alınan hedeflerin uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiği belirtildi.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler; uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/aT5Td4uVRs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019

"MSB", "TSK" ve "Barış Pınarı Harekatı" etiketleriyle yapılan paylaşımda, insansız hava aracıyla çekilen fotoğraf da yer aldı.

Kaynak: AA