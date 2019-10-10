Türkiye

Aile boyu suç çetesi yakalandı

10 Ekim 2019 Perşembe 12:26 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 13:10

İstanbul ve Kocaeli'de, çok sayıda kapkaç, yağma ve hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen anne ve iki oğlu yakalandı.