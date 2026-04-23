Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.04.2026 20:55

Milli güreşçimiz Nesrin Baş Avrupa şampiyonu

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Nesrin Baş, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı.

Milli güreşçimiz Nesrin Baş Avrupa şampiyonu
[Fotograf: AA]

Arnavutluk'un başkent, Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Nesrin Baş'ın rakibi Belaruslu Alina Shauchuk, sakatlığından dolayı final karşılaşmasına çıkmadı.

Final müsabakasından hükmen galip ayrılan Nesrin, kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli güreşçimiz Nesrin Baş Avrupa şampiyonu

Nesrin Baş, organizasyon tarihinde daha önce 2024'te altın, 2025'te gümüş, 2023'te ise bronz madalya aldı.

23 yaş altında 3 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi, Tiran'daki organizasyonda dün çeyrek finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg, yarı finalde de Rus Alina Shevchenko'yu teknik üstünlükle yendi.

ETİKETLER
Avrupa Güreş Şampiyonası Güreş Son Dakika
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan çocuklarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan çocuklarını kabul etti
FOTO FOKUS
23 Nisan'da çocuklardan 'Vatan Marşı'
23 Nisan'da çocuklardan 'Vatan Marşı'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ