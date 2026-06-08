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Dünya
AA 08.06.2026 23:39

İtalya'daki Küresel Sumud Filosu'na saldırıya dair soruşturmaya İsrailli bakan Ben-Gvir dahil edildi

İtalya'da Roma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu’nun 2026 Bahar Misyonu’na Akdeniz’in uluslararası sularında düzenlediği saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmaya, filodaki alıkonulan kişilere kötü muamelede bulunduğu öne sürülen İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de dahil edildi.

İtalya'daki Küresel Sumud Filosu'na saldırıya dair soruşturmaya İsrailli bakan Ben-Gvir dahil edildi

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu'na ilki 29 Nisan, ikincisi de 18-19 Mayıs’ta olmak üzere gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin halihazırda Roma Cumhuriyet Başsavcılığının işkence, insan kaçırma ve alıkoyma suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, savcılık, söz konusu soruşturmaya, İsrailli bakan Ben-Gvir'i, geçen mayıs ayında Aşdod Limanı'nda diz çökmüş ve elleri arkadan bağlanmış halde bulunan aktivistlerle alay ettiği bir video üzerinden dahil etti.

Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, Ben-Gvir'in soruşturmaya dahil edilmesine dair yaptığı açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in şüpheli olarak soruşturma dosyasına dahil edilmesinden memnunuz. O videodaki tavrı ve aktivistlere yönelik davranışları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülmesi son derece yerindedir. Ben-Gvir'in, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin bir bakanı olduğunu ve bu hükümetin temsil ettiği sistemin bir parçası olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de 20 Mayıs’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ne (AB), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yönelik yaptırımlar uygulanması talebinde bulunduğunu bildirmişti.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler

Ben-Gvir, X'teki hesabından 19 Mayıs’ta, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülere, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı anlar yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

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