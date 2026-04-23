Amasya'da tırla otomobil çarpıştı: 10 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı

N.Ö'nün kullandığı otomobil, Amasya-Samsun kara yolu Boğazköy kavşağında E.B. idaresindeki tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada çarpışmanın etkisiyle otomobilden fırlayan 10 aylık Y.Ö. hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan bebeğin annesi E.Ö, babası B.Ö. ve dedesi S.Ö. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.