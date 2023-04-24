Milli Eğitim Bakanı Özer ve TRT Genel Müdürü Sobacı çocukların sevincine ortak oldu

Çocuklar Başakşehir Millet Bahçesi'ndeki TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da onların sevincine ortak oldu.

Bakan Özer eğitimde gelinen noktayı hatırlatarak, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz" dedi.

"Okullaşma oranı yüzde 99"

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez eğitimde okullaşma oranının yüzde 99'a ulaştığını aktaran Bakan Özer, "5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 11'den yüzde 99'lara ulaştı" dedi.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı buruk bir bayram olduğunu ifade ederek, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sobacı Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği atılımlara TRT'nin de yayın ve yapım alanıyla destek verdiğini anlattı.

Sadece Türk çocuklarını değil zor imkanlardaki tüm çocukların geleceği için Türkiye'nin elini taşın altına koyduğunu dile getiren Sobacı, "Uluslararası yayın dünyasına tek sesin ve tek bakış açısının hâkim olmasına şerh düşüyor, kültürel çeşitliliğin zenginliğini ön plana çıkarıyoruz. Bu bağlamda, çocuk yayıncılığı da büyük önem atfettiğimiz alanlardan biri" dedi.

TRT ailesi olarak çocukların gelişimine verilen önemin altını çizen Sobacı, yerli ve milli çizgi film karakterlerinin sınırları aştığını belirtti.

Sobacı etkinlik alanındaki stantları da tek tek gezdi, çocuklarla vakit geçirdi. Kimileriyle futbol, voleybol oynadı, kimilerine ip çekme yarışmasında destek verdi.

TRT Spor standında çocukların spikerlik deneyiminde de onların yanlarında oldu Sobacı.

TRT çocuk standında ise hediyeler dağıtan Sobacı miniklerle birlikte fotoğraf çektirdi.