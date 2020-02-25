Gıdaların lezzetini artırmak için kullanılan Çin tuzunun yeme isteğini artıran bir etkisi var.

Bu nedenle Çin tuzu, obezite başta olmak üzere birçok hastalığa kapı açıyor.

MHP'den Çin tuzunun yasaklanması için bir adım geldi.

TBMM'ye yasa teklifi verdiklerini söyleyen MHP Konya Milletvekili Esin Kara, "Özellikle restoranlarda talebimiz Çin tuzunun sağlığa zararlı olduğu ispatlanmıştır. Türkiye’de de kullanım sınırlandırılsın. Her türlü bebek gıdasında dondurulmuş ve hazır gıdalarda kaldırılsın. İnsanlar bilinçli şekilde kullansın istiyoruz. İnşallah yakın zamanda güzel sonuçlar alacağız." dedi.