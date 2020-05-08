Tek tek ateş ölçüldü, maskesi olmayana ücretsiz dağıtıldı. Başkentte, mezarlıklar ek önlemler altında yeniden ziyarete açıldı.

Koronavirüs ile mücadelede sürecinde 8 Nisan'da alınan tedbirlerden biri de mezarlıkların ziyarete kapatılmasıydı.

Salgının kontrol altına alınmasıyla, bazı kısıtlamalar kademeli olarak azaltılıyor.

Ankara'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu da bir aydır yapılamayan mezarlık ziyaretleriyle ilgili karar aldı. Hijyen ve sosyal mesafeye yönelik ek önlemlerle Başkentte mezarlıklar açıldı. Karşıyaka mezarlığında giriş çıkış kapıları ayrıldı.

Sosyal mesafe tedbirleri sadece kapılarla sınırlı değil. Ziyaretçilerin toplu halde hareket etmelerine ve kalabalık gruplar oluşmasına izin verilmiyor.

Sıkı tedbirler, ziyaretlerin artması beklenen Anneler Günü ile arefe ve Ramazan Bayramı boyunca da devam edecek.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Ömer Çıttır