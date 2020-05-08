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Reyhanlı’da 297 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 136 kilogram esrar ile 297 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bir evde uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaşan polis, adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, evin hol kısmına duvar örerek gizlenen 136 kilogram esrar ile 297 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu Reyhanlı hataySon Güncelleme: 8 Mayıs 2020 Cuma 15:17
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