Edinilen bilgiye göre kaza, Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Kabasakal Mezarlığı önünde Aziz Özden yönetimindeki otomobil, Şabidin Karoğlu yönetimindeki hafif ticari araca çarpmasıyla, ticari araç yol kenarında park halindeki Ercan Akdeniz'in yönetimindeki toplu taşıma aracına vurdu.

Kaza sonucu otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası hayati tehlikesi olan 2 yaralıyla birlikte 4 yaralı Can-Kur ekibinin yardımıyla araçlardan çıkartılıp ambulans ile hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kazanın otomobilin Karaisalı istikametine doğru gittiği, hafif ticari aracın ise mezarlığa girmek için sola döndüğü sırada meydana geldiği görüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA