Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün adliye yapılanmasına yönelik çalışmada, örgüt sorumlularıyla irtibatları tespit edilen zabıt katibi, infaz koruma memuru ve icra memurlarından oluşan 18 kişi ile bir örgüt sorumlusu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Amasya, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, İstanbul ve Giresun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aktif görevde olan zabıt katibi, infaz koruma memuru ve icra memurlarından oluşan 18 kişi ile örgütün sorumlusu olmak üzere toplam 19 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA