Türkiye

Reklam tabelası iş yerinden çıkan vatandaşın üzerine düştü

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:34 - Son Güncelleme 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:48

Konya'da bir iş yerinin tabelası, iş yerinden çıkan ve cadde üzerinden geçen vatandaşın üzerine düştü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Meram ilçesinde yer alan tarihi Bedesten içerisindeki bir iş yerinin reklam tabelası, iş yerinden çıkan vatandaşın üzerine düştü. Yol üzerinden geçen anne ve çocuğu da düşen parçalardan son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: TRT Haber Etiketler: meram Konya

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