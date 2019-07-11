Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün Haziran 2019 havalimanı istatistiklerine göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda haziranda iç hat yolcu trafiği 970 bin 999, dış hat yolcu trafiği 209 bin 272, toplam yolcu trafiği ise 1 milyon 180 bin 271 oldu.

Haziranda havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 6 bin 475, dış hatlar uçak trafiği bin 772 olurken toplam uçak trafiği 8 bin 247'ye ulaştı.

Havalimanı yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise haziranda toplamda 10 bin 941 ton olarak gerçekleşti.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda haziran sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 6 milyon 968 bin 412'ye, uçak trafiği 50 bin 780'e ulaştı. Yük trafiği (kargo-posta-bagaj) ise 55 bin 763 ton oldu.

Kaynak: AA