Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca Kepsut ilçesi Dereli Mahallesi'nde çevre ve doğal hayatı koruma uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında Ş.Y.'nin, ormanlık bölgede doğal olarak yetişen ve toplanması yasak olan, koruma altındaki zambak soğanlarından kaçak olarak 145 adet topladığı tespit edildi. Ekipler Ş.Y.'yi suçüstü yakalarken, el koyulan zambak soğanları, Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ş.Y.'ye, 60 bin 163 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA