11 Temmuz 1987, dünya nüfusunun 5 milyar kişiye ulaştığı tarih. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 11 Temmuz, "Dünya Nüfus Günü" ilan edildi.

Bu yıl Dünya Nüfus Günü'nde, 1994 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nda kabul edilen "Üreme sağlığı, üreme hakları ve cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli olduğu" düşüncesi vurgulanacak.

Dünya nüfusu 7,71 milyar

BM Nüfus Fonunun (UNFPA) verilerine göre, 2 bin yıl önce 300 milyon olan dünya nüfusu, bugün yaklaşık 7,71 milyara ulaştı.

Dünya nüfusu 1600'da 600 milyon iken, 1804'te 1 milyarı, 1927'de 2 milyarı, 1961'de 3 milyarı, 1971'de 4 milyarı buldu. Nüfustaki hızlı artış 1987'de 5 milyarı bularak devam etti ve dünya nüfusu 1999'da 6 milyar, 2011'de 7 milyar oldu.

Özellikle 1950'den sonra gözlemlenen hızlı artışın etkisiyle dünya nüfusu, son dönemde 12 yılda bir 1 milyar artıyor. Dünyada bir kilometrekareye 52 kişi düşüyor.

Dünyada en kalabalık nüfus Asya'da

En fazla insana ev sahipliği yapan kıta Asya. Dünya nüfusunun bugün yaklaşık yüzde 60'ı Asya'da, yüzde 15'i Afrika'da, yüzde 10'u Avrupa'da, yüzde 8'i Latin Amerika ve Karayipler'de ve geriye kalanı ise Kuzey Amerika ve Okyanusya'da yaşıyor.

Çin 1,42 milyarlık, Hindistan da 1,37 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık iki ülkesi durumunda.

Çin, dünya nüfusunun yüzde 19'unu, Hindistan ise yüzde 18'ini oluşturuyor. Ancak dört yıl sonra Hindistan'ın, dünyanın en kalabalık ülkesi olması öngörülüyor.

Dünyanın en kalabalık şehri Tokyo

İnsan yoğunluğunun en düşük olduğu ülke ise, 1 milyon 564 bin 116 kilometrekarelik alanda yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı Moğolistan.

Dünyada en az nüfusa sahip bölge Avustralya ve Okyanusya kıtası. Bu bölge dünya nüfusunun yüzde 0,55'ini barındırıyor. Bu oranın yüzde 1 kadar olduğu Türkiye dünyanın 17'nci büyük nüfusa sahip ülkesi konumunda. Dünyanın en kalabalık şehri ise 38 milyon nüfusuyla Japonya'nın başkenti Tokyo.

Sayılarla Türkiye’de nüfus

Türkiye İstatistik Kurumuna göre, Türkiye’nin nüfusu bu yıl 82 milyon 886 bin 421’e yükseldi. Ülkemizde nüfusun yüzde 15,8’i genç, yüzde 8,8’i ise yaşlı.

2018 verilerinde 12 milyon 971 bin 936 hesaplanan genç nüfusun yüzde 51,2’si erkeklerden, yüzde 48,8’i kadınlardan oluşuyor.

2018 yılında toplam yaşlı nüfus sayısı ise 7 milyon 186 bin 204 olarak kayıtlara geçti. Yaşlı nüfusun yüzde 55,9’u kadın, yüzde 44,1’i erkekti. Geçen yıl 100 yaşın üzerindeki kişi sayısı ise 5 bin 202 oldu.

2018’de doğan bebek sayısı ise 1 milyon 248 bin 847’ydi.

Türkiye nüfusu 100 bini geçecek

Türkiye’de toplam nüfusun 20 yıl sonra 99 milyon 754 bin 923'e ulaşması bekleniyor. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden 20'sinin şu anki nüfusları 17 milyonun altında.

Türkiye'de nüfusun 2040'ta 100 milyon 331 bin 233'e yükselmesi öngörülürken, bu nüfusun 50 milyon 62 bin 203'ünü erkekler, 50 milyon 269 bin 30'unu kadınlar oluşturacak. Türkiye'nin nüfusu 2060'ta 107 milyon 95 bin 998, 2080'de ise 107 milyon 100 bin 904 kişiye ulaşacak.

Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor

Bir kadının 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden doğurganlık hızı, geçen yıl Türkiye'de 1,99 çocuk olarak kayıtlara geçti.

Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösteriyor. Doğurganlık hızındaki düşme eğiliminin gelecekte de devam edeceği ve 2050 yılında 1,85 olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber