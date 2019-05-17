Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 doğum istatistiklerini açıkladı.

2017 yılında 1 milyon 295 bin 784 olan canlı doğan bebek sayısı, 2018 yılında 1 milyon 248 bin 847 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kızdı.

Toplam doğurganlık hızı ise, 2017 yılında 2,07 çocuk iken 2018 yılında 1,99 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 1,99 oldu.

Doğurganlığın en düşük olduğu il Gümüşhane

İllere göre bakıldığında, toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il, 4,13 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'dan sonraki 5 il, Şırnak, Ağrı, Muş, Siirt, Mardin olarak sıralandı.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu illerin ilk sırasında 1,30 ile Gümüşhane yer aldı. Bunu, 1,43 ile Kütahya, Zonguldak, Edirne, 1,47 ile Bartın takip etti.

Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il Şanlıurfa

Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısı anlamına geliyor. Bu hız, 2017'de binde 16,1 olarak hesaplanırken, 2018'de binde 15,3 oldu. Yani, geçen yıl bin nüfus başına 15,3 doğum düştü.

İllere göre kaba doğum hızında ise, doğurganlığın en yüksek olduğu Şanlıurfa. Bu ili binde 27,2 ile Şırnak, binde 25,7 ile Muş ve binde 25,3 ile Ağrı izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il, binde 9,5 ile Edirne oldu. Bu ili binde 9,7 ile Zonguldak, binde 9,9 ile Giresun, Gümüşhane, Kırklareli, Bartın ve Kastamonu takip etti.

Doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş aralığı 25-29

TÜİK'in açıkladığı doğum istatistiklerden biri de yaş grubuna göre doğurganlık hızıydı. Buna göre, en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görüldü.

Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı 2013'te binde 130 iken 2018'de binde 128 oldu. Yani, geçen yıl 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 128 doğum düştü.

Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını belirtmek için kullanılıyor. Bu hız, 2013'te binde 29 iken 2018'de binde 19'a düştü.

Kaynak: TRT Haber