Mert Özer, 12 yaşında, oğuştan görme engelli. Mert aynı zamanda "absolut kulak" yani nadir görülen ve doğuştan gelen bir yeteneğe sahip. Bir müziği tek seferde dinledikten sonra ezbere çalabiliyor.

Uluslararası Genç Yetenekler Yarışması'nda ödül aldı

Nisanda Uluslararası Genç Yetenekler Yarışması'nda halk oylamasıyla birinci olan Mert, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Müzik aslında bir nevi benim duygularımı ifade etme şekli. Halk beğeni ödülünü almak benim için çok güzel bir duygu oldu. "

Genç piyanist, haziranda İstanbul Müzik Festivali'nde koro ile konser verecek.

Ailesi en büyük destekçisi

Başarısının arkasında ise kuşkusuz ailesi var.

Mert Özer'in babası Dursun Özer, özel eğitim konusunda yetersiz kalındığını belirterek, şunları söyledi:

"Mert potansiyeli çok yüksek bir çocuk. Eğitim sayesinde bütün engelleri aştığımızı düşünüyorum. Mert'in idealleri var, müziği sadece evde yapabiliyor, kendi imkanlarıyla. Biz ona özel eğitim konusunda yardımcı olamıyoruz maddiyat konusunda. Elimizden geleni yapıyoruz ama yetersiz kalıyoruz."

"Engelli çocukları sosyalleştirsinler"

Anne Aysun Özer de engelli birey sahibi ailelere sosyalleşmeyi tavsiye ediyor.

"Evde tutmasınlar; daha çok dışarıya çıkarsınlar, sosyalleştirsinler, eğitimlerinde elinden gelen her şeyi yapsınlar."

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Deniz Kahraman