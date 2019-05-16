Ünsal Tülbentçi İlkokulu öğretmen, veli ve öğrencileri tarafından yapılan uygulamayla öğrencilerin, teknoloji bağımlılığından kurtarılarak daha çok sosyal hayata karışmaları amaçlandı.

Bu kapsamda okulun bahçesine, "seksek", "köşe kapmaca" ve "yağ satarım bal satarım" gibi geleneksel sokak oyunlarının şekilleri çizildi. Öğrenciler hem ders aralarında hem de okuldan arta kalan zamanlarında buraya gelerek oyun oynuyor.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, öğretmen, veli ve öğrencilerin bir arada bu faaliyeti yapmalarının çok önemli olduğunu belirterek, "Amaç, çocukların sokağa çıkmasını, bahçeye çıkmasını sağlamak. Çocuklarımız televizyonun karşısında ellerinde tabletler, bilgisayarlar... Ancak olabildiğince bahçede, sokakta, çocukluğumuzda bizlerin oynadığı bütün oyunları çocuklarımız da oynasın ve aslında oynayarak da öğreniyorlar" diye konuştu.

Yapılan uygulamayla çocukların daireleri, üçgenleri, kareleri, kümelenmeleri de öğrendiğini aktaran Ürkmezer, uygulamanın diğer okullarda da devam edeceğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de öğrencilerin sadece akademik anlamda değil sosyal anlamda da gelişmelerini önemsediklerini belirtti.

Okul bahçelerini renklendirerek, eğlenceli ve öğretici hale getirip çocukların çok fonksiyonlu şekilde gelişmesine katkı verdiklerini vurgulayan Gümüş, "Bütün okullarımızda bu tür alanlar oluşturarak çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerine imkan tanıyoruz" dedi.

Bunları tüm okulumuzda yaygınlaştıracaklarını söyleyen Gümüş, "Bir şehrin kent meydanı vardır, çocuklar için de kent meydanı okulun bahçeleridir" dedi.

Bu arada, teneffüs saatlerinde oyunları oynayan öğrencilere, öğretmenleri de eşlik ediyor.

Kaynak:AA