Yeşil Düzce Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'nde eğitim alan 9 özel öğrenci, bir günlüğüne polis oldu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevine Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz'in içtiması ile başladı.

Özel Çevik Kuvvet Timi ile yakından ilgilenen Deniz, gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Deniz, göreve başlayan özel öğrencileri, görev yerlerine dağıtarak başarı diledi.

Emniyet müdürlüğü bahçesindeki ilk görevleri, Toplum Destekli Polislik ve Çevik Kuvvet Ekibi'ndeki ağabeylerinden bilgi alarak toplumsal olaylara müdahale etmeyi öğrendi.

Ellerine kalkan ve cop alan özel öğrenciler, polislik hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

İl Emniyet Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, özel çevik kuvvet ekibinin bir günlük görevi için kendilerinin heyecanlı olduğunu ve kurulan özel timin çok çevik olduğunu belirtti.

Çok güzel bir gün geçirdiklerini aktaran Deniz, şöyle konuştu:

"Kardeşlerimizin çarşıda, pazarda ve sokakta gördükleri, hayal ettikleri polislik mesleğini, bizzat polis kıyafeti giyerek bu duyguyu yaşamalarını istedik. Bugün gerçekten bizim için de özel bir gün oldu. Onlar da doya doya polisliği yaşadılar, bize de farklı bir gün yaşattılar."

Göreve başlayan memurların ilk günü gibi organizasyon yaptıklarını kaydeden Deniz, "Tayin ve atama ile yeni görevine başlayan arkadaşlarımıza ne yaptıysak bugün de genç kardeşlerimize aynısını yaptık" diye konuştu.





Kaynak: AA