Kahramanmaraş Afşin'in Berçenek köyünde, 17 Kasım 1940 tarihinde dünyaya geldi Mahzuni Şerif.

Köyünde ilkokul olmadığı için Elbistan'daki Lütfü Efendi Medresesinde Kur'an-ı Kerim eğitimi aldı. 1956 yılında köyünde açılan ilkokuldan mezun olduktan sonra, Mersin Astsubay Okuluna gitti.

Müziğe ilgisi daha 20 yaşlarındayken onun yüzlerce plak, kaset yapmasını sağladı. 1998 yılında ise dünyada yaşayan 3 büyük ozanından biri kabul edildi.

Aşık Mahzuni Şerif'în eserlerinden bazıları ise şöyle:

"Oy Bizim Eller, Mevlam Gül Diyerek, Ararlar Beni, Acı Doktor, Köşkün Sarayın Yıkılsın, Vardım Gittim."

2001 yılının başlarında rahatsızlanan Aşık Mahzuni Şerif, 17 Mayıs 2002 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde vefat etti. Mezarı, Hacı Bektaş Veli Külliyesinin yakınındaki "Çilehane" adı verilen yerde bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber