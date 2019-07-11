İstanbul genelinde etkili olan yağmura bir çok vatandaş hazırlıksız yakalandı. Kimi bulduğu poşetle yağmurdan korunmaya çalıştı kimi ise bir parça kartonla ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.

Sıcaklıklar azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kısa süreli kuvvetli, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA, İHA