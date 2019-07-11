Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı, 558 yıllık tarihiyle hala ilk günkü canlılığını koruyor. Toplam 110 bin 868 metrekarelik alana yayılan Kapalıçarşı’nın 45 bin metrekarelik kapalı alanında 65 sokak ve 12 han yer alıyor. 3600 dükkanın bulunduğu Kapalıçarşı, tarihi atmosferi ile aynı zamanda turistler için de büyük bir cazibe noktası. Bu önemli yapının ayakta kalması için önemli bir dizi yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Yılların yorgunluğu silindi

Her gün sokaklarından ortalama 155 bin kişinin geçtiği Kapalıçarşı’da, yılların getirdiği yorgunluğu silmek için büyük bir restorasyon çalışmasına girişildi. Kapalıçarşı’nın altyapısı ve çatısı iki yıl süren hummalı bir çalışma sonrası tamamen elden geçirildi. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, restorasyona giden süreci şöyle anlattı:

“Karar verme süreci bir hayli uzun sürdü. Takdir edersiniz ki Kapalıçarşı, hepimizin gözbebeği çok kıymetli bir mekan. Burada en önemli sorun, Kapalıçarşı’nın görüntüsünün kirliliği ve yağmur yağdığı zaman Çarşı’nın içinde akan sulardı. Bu rahatsızlık, projenin oluşumunda en büyük etken oldu.”

800 bin kiremit döşendi

Kapalıçarşı’nın restorasyonuna 2016’da başlandı. Toplam 630 iş günü sürdü. Restorasyon kapsamında çatı tamamen yenilendi. Fatih Kurtulmuş, kırık kiremitler ve klima çöplüğünü hatırlatan eski çatı manzarasının geride kaldığını söyledi.

“Çatıda 6-7 kat yalıtım malzemesi kullanıldı. Çok sağlam bir çatı düzenlemesi yapıldı. Kapalıçarşı’nın çatısında eski antenler, klimalar, atıklar vardı. Bu tamamen değişti. Şu anda her şey yerli yerinde. Artık tarihi Kapalıçarşı’ya yakışan bir çatıya sahibiz.”

Çatının restorasyon çalışmaları kapsamında, 800 bin yeni kiremit döşendi. 1100 anten ve su deposu toplandı. Aktif olarak çalışan klima üniteleri ise düzenli hale getirildi. Toplam 48 bin metrekare temel yalıtım yapıldı. Böylece çatı yenilenerek dayanıklı hale getirilmekle kalmadı; çatıdaki görüntü kirliliği de bitirildi. Tüm bu çalışmaların maliyeti ise 10 milyon lirayı buldu.

Altyapı da elden geçirildi

Çatının yanı sıra çok önemli bir sorun olan altyapı konusunda da birtakım çalışmalar yapıldı. “Anjiyo sistemiyle İSKİ, dükkanların kapalı olduğu akşam saatlerinde geceleri çalışarak Kapalıçarşı’nın atık su ve temiz su kanallarını değiştirdi. Eski kanallar devre dışı bırakılarak, sistem yenilendi. Bundan sonra bir yağmur yağdığında Kapalıçarşı sokaklarında herhangi bir sıkıntı, problem görülmeyecek.”

Restorasyon çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı içerisinde yer alan eski hidrantların yerine de yenileri yerleştirildi. Ayrıca fiber internet altyapısı oluşturuldu. Bakır kablo hatları değiştirilerek fiber sisteme geçildi.

Sıra beden duvarlarında

Çatı ve altyapı konusundaki çalışmalar sona erdi. Şimdi sırada, yapının içinde yer alan çalışmalar var. Bu çalışmalar, Kapalıçarşı’nın ayakta kalması için son derece önemli.

“Beden duvarları sürecine giriyoruz. Bu süreçte Kapalıçarşı’nın kirişleri, kemerleri, dökülen sıvaları elden geçecek. Onun bürokratik yapısı hazırlanıyor. Bu konuda hem Kapalıçarşı esnafıyla hem de kamu kuruluşlarıyla diyalog halindeyiz. Çalışmalar şu anda bir komisyon tarafından ilerletiliyor. Bu da tamamlandıktan sonra Kapalıçarşı dört dörtlük restore edilecek.”

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek