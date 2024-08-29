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Türkiye
AA 29.08.2024 14:54

Metrobüs kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı

İstanbul Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 53 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin ön rapor hazırlandı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkiinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ve metrobüs hattında görevli Ş.Y'nin şüpheli olduğu, diğer 2 kişinin ise sadece bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı.

Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı
Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı

Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Kaza araç içi kamerasına da yansıdı

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Metrobüs kazası araç içi kamerasında
Metrobüs kazası araç içi kamerasında
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