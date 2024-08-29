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Türkiye
AA 29.08.2024 14:32

Erzurum'da 5 milyon tonun üzerinde atık geri dönüşüme kazandırıldı

Erzurum'da son 4 yılda "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 5 milyon 191 bin 614 ton atık geri dönüştürüldü.

Erzurum'da 5 milyon tonun üzerinde atık geri dönüşüme kazandırıldı
[AA (Arşiv)]

Vali Mustafa Çiftçi'nin, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir ile ziyaret ettiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu'ndan kurum çalışmaları hakkında brifing aldığı belirtildi.

Deprem ve sel gibi afet durumlarında hasar tespit çalışmalarının teknik personel tarafından yapılarak ilgili birimlere iletildiği ifade edilen açıklamada, kentte bugüne kadar bin 7 faaliyet için "ÇED gerekli değildir" kararı ve 112 faaliyet için Bakanlık tarafından "ÇED olumlu" kararının verildiği aktarıldı.

44 firma çalışanına 5 milyon ceza

Kentte 16 yapı denetim firması ve 44 firma çalışanına toplam 4 milyon 937 bin 232 lira para cezası uygulandığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nce 2013 yılından 2024 yılına kadar toplam 428 yapı ve bin 188 bağımsız birim için 'riskli yapı' tespiti yapıldı. Sıfır Atık Projesi'nin etkin şekilde uygulanması amacıyla 919 kamu kurumu, sağlık kuruluşu, eğitim kurumu, AVM ve iş merkezleriyle özel sektör işletmesinin projeye katılımları sağlanarak çalışmalar sonucunda 2020 yılından günümüze kadar 2 milyon 985 bin 295 kilogram kağıt, 1 milyon 86 bin 635 kilogram plastik, 1 milyon 113 bin 504 kilogram metal ve 6 bin 180 kilo camın geri dönüşümü sağlandı. Çevre denetim çalışmaları kapsamında 44 gerçek ve tüzel kişiye toplam 9 milyon 327 bin 61 lira idari para cezası uygulandı."

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