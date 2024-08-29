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Türkiye
AA 29.08.2024 13:28

Kayseri'deki Tekir Göleti'nde kuraklık nedeniyle derin çatlaklar oluştu

Kayseri Erciyes Dağı'nın zirvesine yakın bir alanda bulunan Tekir Göleti, kuraklık ve kavurucu sıcakların ardından tamamen kuruma noktasına geldi. Suyun çekilmesinden sonra zeminde derin çatlaklar oluştu.

Kayseri'deki Tekir Göleti'nde kuraklık nedeniyle derin çatlaklar oluştu

Erciyes'in zirvesinden gelen kar sularının beslediği Tekir Göleti, kuraklıktan olumsuz etkilendi. Sıcaklığın da etkisiyle suyun çekildiği alanlarda derin çatlaklar ortaya çıktı.

Büyük oranda kuruyan gölet havzasında bazı besicilerin yeşeren alanlarda küçükbaş hayvanlarını otlatması dikkati çekti.

Ayrıca, suların çekildiği bölgeye otomobilleriyle giren bazı vatandaşlar kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"İlk kez böylesini gördüm"

Yaz aylarında göletin çevresinde kurduğu çadırda kalan Mustafa Duymaz, 7-8 yıldır geldiği gölet çevresinde hissedilir bir kuraklığın yaşandığını söyledi.

Önceki yıllarda da gölde su seviyesinin azaldığına şahit olduğunu ancak ilk kez böylesini gördüğünü anlatan Duymaz, "Şu an göl tamamen kuruma noktasına geldi. Suları azaldı. Geçen sene su daha çoktu" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Duymaz, suyun çekilmesiyle göldeki balıkların da öldüğüne değinerek, gölün son halinin üzücü olduğunu ifade etti.

Osman Akdağ da 20 senedir Erciyes'te çadır kurduğunu, havası ve manzarası için geldiği dağda bulunan Tekir Göleti'nin suyunun eskiye nazaran çok azaldığını dile getirdi.

Bu sene kar ve yağmurun fazla yağmadığını aktaran Akdağ, "20 yılda çok şey değişti. Su da kalmadı. Balık bile kalmadı. Güzel sazan balığı vardı, artık o da kalmadı" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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