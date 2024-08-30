Metrobüs kazasına ilişkin ilk ifadelere TRT Haber ulaştı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Metrobüs kazasına ilişkin ilk beyanlara TRT Haber ulaştı.

Metrobüs şoförü, emniyetteki ilk beyanında, kendisine yol çalışması yapıldığının bildirilmediğini söyledi. Yoldaki beyaz aracı fark ettiğinde frene bastığını, araçta iki kişi olduğunu görünce onlara zarar vermemek için direksiyonu kırdığını iddia etti.

Denetim amiri de beyanında yol bakımı yapan altı işçiyi sorumlu tuttu. "Bizim kontrolümüzde olan bir şey yoktu. Gerekli işaretle levhaları koymak işçilerin göreviydi" ifadelerini kullandı.

8 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 2 şüpheli serbest bırakıldı.