Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 14:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: DHA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için yarın sabahtan itibaren kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, tedbirli olunması uyarısında bulundu.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya'nın yarın öğleden sonra kuvvetli yağışların etkisi altına gireceği belirtildi.
Yağışların Edirne, Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması, metrekareye 20-50 kilogram düşmesi bekleniyor.
Yağışların çarşamba günü zamanla karla karışık yağmura ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.
Çarşamba gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların neden olabileceği ulaşımda aksama, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu Marmara Bölgesi
Son Haberler
- 14:37
- 14:48
- 14:32
- 14:56
- 14:22
Sıradaki Haber
Van'da 174 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz