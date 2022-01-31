İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya'nın yarın öğleden sonra kuvvetli yağışların etkisi altına gireceği belirtildi.

Yağışların Edirne, Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması, metrekareye 20-50 kilogram düşmesi bekleniyor.

Yağışların çarşamba günü zamanla karla karışık yağmura ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Çarşamba gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların neden olabileceği ulaşımda aksama, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.