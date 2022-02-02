Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren toz taşınımı beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu ile zamanla Doğu Akdeniz'de toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.
Görüş mesafesi düşebilir
Cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Doğu Akdeniz Güneydoğu Anadolu Bölgesi Meteoroloji
Son Haberler
- 15:34
- 15:45
- 15:33
- 15:33
- 15:30
Sıradaki Haber
İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz