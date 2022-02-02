Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da tır yolcu otobüsüne çarptı: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde geri manevra yapan tırın dorsesinin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Durmuş Akgül yönetimindeki tırın dorsesi, Cumali Mahallesi'nde akaryakıt istasyonundan geri çıkmaya çalışırken Mustafa Parmaksızoğlu idaresindeki yolcu otobüsüne çarptı.
Kazada, otobüsteki 11 yolcu yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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