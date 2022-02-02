Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kar etkisini artırdı, ulaşım aksadı
[Fotoğraf: İHA]
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Dereköy Sınır Kapısı'na ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Sabah saatlerinde Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda başlayan yağış şiddetini artırdı.
Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştığı bölgede, yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor, sınır kapısına ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bazı araçların ise yolda kaldığı gözlendi.
[Fotoğraf: İHA]
Kara yolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının 1 derece olduğu bölgede kar yağışının yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Kar Yağışı Kırklareli Ulaşım
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