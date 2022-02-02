Sabah saatlerinde Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda başlayan yağış şiddetini artırdı.

Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştığı bölgede, yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor, sınır kapısına ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bazı araçların ise yolda kaldığı gözlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Kara yolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu bölgede kar yağışının yarın akşama kadar etkili olması bekleniyor.